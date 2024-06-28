Από τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρο το δίκτυο της γραμμής 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγ. Τριάδα Πειραιά», σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΣΤΑΣΥ, καθώς θα επαναλειτουργήσει το τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας-Ζέφυρος», το οποίο έκλεισε τον περασμένο Μάρτιο για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούσαν στην ανάπλαση του Ελληνικού.

Σημειώνεται, πως η διέλευση των συρμών από το «Κέντρο Ιστιοπλοΐας» θα γίνεται χωρίς στάση το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εγγύτητας εκτέλεσης τεχνικών εργασιών και του αποκλεισμού της περιοχής από τα εργοτάξια περιμετρικά της συγκεκριμένης στάσης.

Πηγή: skai.gr

