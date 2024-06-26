Παραλία στην Εύβοια «βούλιαξε» από το ελεύθερο κάμπινγκ το τριήμερο – Δείτε φωτογραφίες

Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στον δήμο Κύμης Αλιβερίου, καθώς μία από τις ωραιότερες παραλίες της περιοχής τους και ολόκληρης της Εύβοιας μετατράπηκε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε άτυπο «καταυλισμό» από τις δεκάδες σκηνές κατασκηνωτών ελευθέρου κάμπινγκ.

Οι εικόνες από την δυσπρόσιτη αλλά μαγευτική, γαλαζοπράσινη παραλία της Θάψας έχουν προκαλέσει αίσθηση.

Οι ντόπιοι εκφράζουν προβληματισμό, βλέποντας την, γνωστή «γαλάζια λίμνη», ένα από τα ωραιότερα σημεία της Εύβοιας, να μετατρέπεται σε «γαλάδιο σκουπιδότοπο» αφού δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη και προδιαγραφές για την εγκατάσταση κατασκηνωτών στην παραλία.

Εξαλλου, το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται παντού και για την ακρίβεια σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (Νόμος 392/1976, άρθρο 10, ΦΕΚ Α’.

Επίσης ζητούν οι αρμόδιες αρχές να επιληφθούν του ζητήματος καθώς η συνθήκη αυτή αποτελεί «υγειονομική βόμβα» που διαταράσσει την καθημερινότητα και την αρμονική διαβίωση.

Πηγή: skai.gr

