Εύβοια: Δορυφορική εικόνα της φωτιάς από την υπηρεσία Copernicus - «Σαρώνει» τα νότια του νησιού

Δορυφορική εικόνα από τη φωτιά στη Εύβοια που δείχνει την φωτιά να «σαρώνει» τα νότια του νησιού, έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

"Δασικές πυρκαγιές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Κέρκυρας, της Ρόδου και της Εύβοιας 🔥. Χθες, η φωτιά στην Εύβοια εξαπλώθηκε και έχουν απομακρυνθεί ντόπιοι και τουρίστες . Αυτή η εικόνα από τον Sentinel2🇪🇺 από τις 24 Ιουλίου δείχνει τη φωτιά να σαρώνει τα νότια του νησιού" αναφέρει η ευρωπαϊκή υπηρεσία στο tweet της.

#Wildfires are blazing through various parts of Greece, including the islands of Corfu, Rhodes and Evia 🔥



Yesterday, a fire spread in Evia and locals and tourists have been evacuated



This #Sentinel2🇪🇺🛰️ image from 24 July shows fire sweeping across the south of the island pic.twitter.com/4sfJ3J6P7w