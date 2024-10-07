Μία εστία ευλογιάς επιβεβαιώθηκε σε εκτροφή προβάτων στην τοπική κοινότητα Τούμπας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, οριοθετήθηκαν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που περιλαμβάνουν τις περιοχές σε ακτίνα 3 και 10 χιλιομέτρων αντιστοίχως από τη μολυσμένη εκτροφή καθώς και η περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη που περιλαμβάνει τους 5 από τους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εφιστά την προσοχή των κατόχων εκμεταλλεύσεων προβάτων ή/και αιγοειδών καθώς και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και στη διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων κτλ) για την έγκαιρη ανίχνευση των συμπτωμάτων καθώς και για την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών, με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης του νοσήματος.

Υπενθυμίζει ότι η νόσος της ευλογιάς είναι ιογενής, υποχρεωτικής δηλώσεως, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας και αναφέρει ότι για την αντιμετώπισή της εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και καλεί τους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους.

