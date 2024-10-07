ΓΣΕΕ: Στις 20 Νοεμβρίου 24ωρη πανελλαδική απεργία

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) ενώνει τη φωνή της με τα συνδικάτα όλου του κόσμου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας.

Για τη Συνομοσπονδία, η αξιοπρέπεια στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα, αφού οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας με ασφάλεια για όλους βρίσκονται στην προμετωπίδα των αγώνων της.

«Αξιοπρεπής εργασία σημαίνει αμοιβές που εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, τον σεβασμό στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων, τις ίσες ευκαιρίες για όλους», αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της και επισημαίνει ότι γι' αυτούς τους λόγους και διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, δίκαιες αμοιβές, Συλλογικές Συμβάσεις για όλους, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ήδη έχει λάβει απόφαση για 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 20 Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, «η αξιοπρέπεια στην εργασία σημαίνει αξιοπρέπεια στη ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.