Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος πέταξε ολόκληρη βιοτεχνία στο πεζοδρόμιο

Μηνυτήρια αναφορά σε βάρος ασυνείδητου πολίτη που πέταξε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης τα απομεινάρια μιας παλιάς βιοτεχνίας θα καταθέσει αύριο, Τρίτη, η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Περίοικοι της οδού Μπότσαρη αντίκρισαν το πεζοδρόμιό τους καλυμμένο από διαφόρων ειδών ογκώδη αντικείμενα. Κούκλες καταστημάτων, ράφια, γραφεία και διάφορα άλλα έπιπλα είχαν γεμίσει το χώρο, ενώ οι σχετικές φωτογραφίες αναρτήθηκαν από διαμαρτυρόμενους κατοίκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συγκεκριμένες εικόνες προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των αντιδημαρχιών Καθαριότητας και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου, που έσπευσαν το απόγευμα της Κυριακής στο σημείο για να εντοπιστεί ο υπαίτιος.

Με τη συνεργασία των γειτόνων βρέθηκε πως ιδιοκτήτης αποθήκης βιοτεχνίας άδειασε τον ισόγειο χώρο σε οικοδομή για να προχωρήσει στην πώλησή του.

Από τη δημοτική αρχή, πέρα από την επιβολή του διοικητικού προστίμου ύψους 500 ευρώ στον παραβάτη, ζητήθηκε η παρουσία της ΕΛΑΣ στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος ώστε στη συνέχεια με εντολή του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη, να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά.

«Την Τρίτη κατατίθεται η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Συνεχίζεται η έρευνα. Στόχος μας είναι να συμμορφωθούν ορισμένοι που λειτουργούν ασυνείδητα και προκαλούν την αγανάκτηση του κόσμου» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Κώστας Τσιαπακίδης.

Σύμφωνα μάλιστα με το voria.gr, ο δήμαρχος Θεσσλαονίκης προανήγγειλε αυστηροποίηση των προστίμων για όσους συνεχίζουν αυτή την τακτική και πετούν ογκώδη στον δημόσιο χώρο.

Όπως μάλιστα, δήλωσε προ ημερών, «στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα ληφθεί απόφαση για επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ για όποιον κατεβάζει ογκώδη στον δρόμο». «Θα χρησιμοποιηθούν και κάμερες. Θα έχουμε στη διάθεση και τα δύο drones του δήμου προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Δυστυχώς το τελευταίο δίμηνο επιχείρησε η αντιδημαρχία καθαριότητας σε 2.800 σημεία αποκομιδής αντικειμένων», ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι μόνο τον περασμένο Αύγουστο η υπηρεσία Καθαριότητας συνέλεξε 634 τόνους ογκωδών αντικειμένων. Το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου συγκεντρώθηκαν 4.799 τόνοι με ογκώδη από 24.274 σημεία.

Πηγή: skai.gr

