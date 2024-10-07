Με το νέο προϊόν της ΔΕΗ έχεις ενέργεια για να είναι είσαι μέσα σε όλα

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης είναι μια αναζήτηση που απασχολεί κάθε χρόνο τα νοικοκυριά ενόψει της έναρξης της νέας φοιτητικής περιόδου. Κάθε γονιός νέου φοιτητή σκέφτεται το σπίτι που θα βρει, πώς θα το επιπλώσει αλλά και τα λειτουργικά έξοδα που έχει κάθε μήνα ένα σπίτι. Η αλήθεια είναι πως το ενεργειακό κόστος πλέον έχει αρχίσει να μας προβληματίζει όλους… όμως η ΔΕΗ με το ΔΕΗ myHome 4Students έχει τη λύση.

Γιατί το ΔΕΗ myHome 4Students έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει όλες τις ενεργειακές ανάγκες των φοιτητών, προσφέροντας οικονομία, οικολογική ευαισθησία και μοναδικά προνόμια.

Η έναρξη της νέας φοιτητικής ζωής σηματοδοτεί την αφετηρία για νέα ξεκινήματα, την οργάνωση της καθημερινότητας αλλά και του νέου σπιτιού του φοιτητή με χώρους ειδικά διαμορφωμένους για τις βραδιές στο σπίτι με την παρέα αλλά και το διάβασμα για την εξεταστική περίοδο και την περίοδο των εργασιών όπου απαιτούν συγκέντρωση αλλά και τον κατάλληλο φωτισμό που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες κάθε φοιτητή.

Η ΔΕΗ όμως, με το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει λύσεις αλλά και παροχές για τους φοιτητές που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο προϊόν.

Με το νέο προϊόν ΔΕΗ myHome 4Students οι πρώτες 150 kWh προσφέρονται σε χαμηλή τιμή ενώ ο φοιτητής θα έχει δωρεάν πάγιο για τους τρεις θερινούς μήνες. Επιπλέον διατίθεται δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια του 12μηνου συμβολαίου και η υπηρεσία GreenPass από τη ΔΕΗ, η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να χρησιμοποιούν ενέργεια από Ανανεώσιμες πηγές.

Το πιο σημαντικό όμως είναι τα μοναδικά προνόμια που προσφέρει η ΔΕΗ με κάθε απόκτηση του νέου προϊόντος ΔΕΗ myHome 4Students.

Επειδή κάθε νέο σπίτι χρειάζεται εξοπλισμό, με αγορές σε προϊόντα τεχνολογίας και οικιακές συσκευές από τον Κωτσόβολο οι φοιτητές κερδίζουν έως και 10% επιπλέον έκπτωση των υφιστάμενων προσφορών. Και καθώς κάθε νέο ταξίδι είναι μια περιπέτεια τι γίνεται εάν θελήσουν να γυρίσουν για λίγο στο σπίτι; Η ΔΕΗ είναι εκεί δίνοντάς τους 5.000 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN για εξαργύρωση σε πτήση εντός Ελλάδας. Επιπλέον αφού αποκτήσουν το δικό τους ψυγείο ήρθε η ώρα να το γεμίσουν, για αυτό η ΔΕΗ τους κάνει δώρο κουπόνι 50€ από το efood για το «πρώτο γέμισμα του ψυγείου». Και επειδή το πρωινό ξύπνημα ίσως είναι λίγο δύσκολο η ΔΕΗ τους κάνει δώρο κουπόνι 2€ για τον καφέ, κάθε ημέρα του μήνα από το Coffee Island.

Τα μοναδικά προνόμια όμως δεν τελειώνουν εδώ γιατί χάρη στο ΔΕΗ myHome 4Students ο φοιτητής αποκτά πρόσβαση στο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons, σε αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις για φοιτητές, σε προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brand!





Πηγή: skai.gr

