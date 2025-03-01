Με ένα συγκινητικό story στο Instagram αποχαιρέτισε τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των δύο παιδιών της, Αλέξη Κούγια, η Εύη Βατίδου.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο της απώλειας. Θα σε θυμάμαι για πάντα με αγάπη και θα κρατάω ζωντανές τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Η απουσία σου αφήνει κενό, αλλά οι αναμνήσεις που μου χάρισες και το πολυτιμότερο δώρο ζωής, τα παιδιά μας θα με συνοδεύουν για πάντα. Θα ζεις για πάντα μέσα στις καρδιές μας. Ο χρόνος μπορεί να απαλύνει τον πόνο, αλλά ποτέ δεν θα σβήσει τη μνήμη σου από τις ψυχές μας. Αντίο αγαπημένε μου Αλέξη. Ελπίζω η ψυχή σου να βρει τη γαλήνη που αξίζει. Σε ευχαριστώ για τη σοφία και τις στιγμές που μας χάρισες. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Καλό ταξίδι», έγραψε η κυρία Βατίδου.

Σημειώνεται πως ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, χτες, 28 Φεβρουαρίου, μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στις 14 Φεβρουαρίου ο Αλέξης Κούγιας πήγε στο νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης και στις 12 το μεσημέρι, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.

