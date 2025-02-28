Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Κούγιας

Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, σε ηλικία 74 ετών, ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στις 14 Φεβρουαρίου ο Αλέξης Κούγιας πήγε στο νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ποινικολόγος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στους λεμφαδένες το 2022 και είχε λάβει θεραπεία, ασκώντας παράλληλα τα δικηγορικά του καθήκοντα.

Ανακοίνωση που είχε εκδώσει το γραφείο του ανέφερε πως: «Το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του επικεφαλής του γραφείου μας, κου Αλεξίου Κούγια, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες, κατόπιν μίας αρνητικής εξέλιξης, ευρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του γιου του Χρίστου και της κόρης Μάιρας μέσω story στο Instagram όπου ανέφεραν τα εξής: «Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν την υγεία του πατέρα μας, επιβεβαιώνουμε ότι πράγματι η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη το τελευταίο διάστημα, χωρίς να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες».

«Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας και να μην μας πιέζετε να κάνουμε δηλώσεις επί τους θέματος στην τηλεόραση. Περιμένουμε έστω και τώρα σε αυτές τις δύσκολες ώρες να δείξετε σεβασμό στην οικογένειά μας και στα κοντινά πρόσωπα του πατέρα μας. Χρίστος Κούγιας και Μάιρα Κούγια».

