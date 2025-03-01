Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους.

Συγκεκριμένα, ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ένας άλλος να τραυματιστεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκείμενου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή χωρίς όμως δυστυχώς να τα καταφέρει.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.