Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Αναργύρους: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ΙΧ που εξετράπη της πορείας του - Κατέληξε στο νοσοκομείο 

UPDATE: 10:45
ΕΚΑΒ

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους.

Συγκεκριμένα, ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ένας άλλος να τραυματιστεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκείμενου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή χωρίς όμως δυστυχώς να τα καταφέρει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άγιοι Ανάργυροι τραυματίες τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark