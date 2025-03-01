Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Μαρτίου

Σήμερα, Σάββατο 1η Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, του Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος και του Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
- Παράσχος, Πάρης, Πάρις
- Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα
Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 18:18 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 22 λεπτά
Σελήνη 1.6 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.