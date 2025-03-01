Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Μαρτίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:56 και δύση ήλιου στις 18:18 - Η ημέρα διαρκεί 11 ώρες και 22 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 1η Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, του Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος και του Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
  • Παράσχος, Πάρης, Πάρις
  • Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 18:18 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 22 λεπτά
Σελήνη 1.6 ημερών
 

