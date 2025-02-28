Άλλοι τον δόξαζαν και άλλοι τον μισούσαν. Ένα πάντως είναι σίγουρο: Ο Αλέξης Κούγιας δεν περνούσε απαρατήρητος.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πετρούπολη το 1951. Σπούδασε νομικά αρχικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ' όπου και αποφοίτησε.

Ο Αλέξης Κούγιας με τα δύο παιδιά του, Μάιρα και Χρίστο

Οι υποθέσεις σταθμός για την καριέρα του αλλά και για την ελληνική κοινωνία

Ξεκίνησε να εργάζεται ως δικηγόρος το 1974. Το 1976, σε ηλικία 25 ετών, απασχόλησε τη δημοσιότητα για πρώτη φορά ως συνήγορος του Βαγγέλη Ρωχάμη.

Ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε δηλώσει: «Ο Βαγγέλης Ρωχάμης ήταν και θα είναι, όσο ζω, σημείο αναφοράς στην επαγγελματική μου διαδρομή, γιατί ήταν η πρώτη σημαντική επιτυχία μου ενώπιον των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων, σε πολύ νεαρή επαγγελματική ηλικία και εν μέσω δικηγόρων κολοσσών της εποχής, οι οποίοι ήταν δικηγόροι των άλλων δύο συγκατηγορουμένων του, αντιμετωπίζοντας τα αδικήματα 47 αποπειρών ανθρωποκτονίας, δυο απαγωγών και δεκάδων κλοπών, όπου ουσιαστικά «αθωώθηκε», αφού το δικαστήριο του επέβαλε μια πολύ μικρή ποινή και αυτή η υπόθεση αποτέλεσε την ουσιαστική αφετηρία της παρουσίας μου στα εκατοντάδες Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια στα οποία μου έγινε η τιμή, μαζί με κορυφαίους συνάδελφους, να βοηθήσω τη Δικαιοσύνη να εκδώσει δίκαιες αποφάσεις».

Επίσης, έχει ασκήσει ποινική δικηγορία σε υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η δίκη των σατανιστών της Παλλήνης και της 17ης Νοέμβρη. Ακόμη, είχε αναλάβει την υπεράσπιση του οδηγού της νταλίκας Δημήτρη Ντόλα, ο οποίος ενεπλάκη στο δυστύχημα στα Τέμπη στις 13 Απριλίου 2003, όπου σκοτώθηκαν 21 μαθητές από το Μακροχώρι.

Τον Δεκέμβριο του 2008 ανέλαβε την υπεράσπιση του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, ο οποίος δολοφόνησε τον 15χρονο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Το 2021 συμμετείχε ως υπεράσπιση στη δίκη του ηθοποιού Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κατηγορείτο για βιασμούς.

Το 2023 ανέλαβε την υπόθεση του θανάτου των τριών αδελφών από την Πάτρα.

Ανέλαβε επίσης, και υποθέσεις υποστήριξης της κατηγορίας, όπως αυτή της Ελένης Τοπαλούδη, που βιάστηκε και δολοφονήθηκε στη Ρόδο, του Άλκη Καμπανού, που δολοφονήθηκε από 12 οπαδούς ποδοσφαίρου, καθώς και της σύγκρουσης αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Συνολικά, στα 50 χρόνια δικηγορικής του παρουσίας, συμμετέσχε σε περισσότερες από 25.000 δίκες, από τις οποίες περίπου οι 1.000 ήταν υποθέσεις ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως.

Η λατρεία με το ποδόσφαιρο

Παράλληλα με τη δικηγορία ο Αλέξης Κούγιας ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό. Αρχικά έπαιξε ποδόσφαιρο, σε ερασιτεχνικό επίπεδο, στον Άρη Πετρούπολης σε μικρή ηλικία και στον Ολυμπιακό Λουτρακίου, στο τοπικό πρωτάθλημα. Το 1973 πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Ελλάδας Ερασιτεχνών, αλλά την ίδια χρονιά ένα τροχαίο ατύχημα τον άφησε 18 μήνες έξω από τα γήπεδα. Το 1978 επέστρεψε στον Ολυμπιακό Λουτρακίου και αργότερα στον Πέλοπα Κιάτου.

Αργότερα, ασχολήθηκε με τα διοικητικά του αθλήματος. Το 1997 και το 2004 διετέλεσε πρόεδρος της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., για μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ κατά καιρούς έχει αναλάβει πρόεδρος του Π.Α.Σ. Κορίνθου, του Άρη Πετρούπολης, του Γ.Α.Σ. Βέροιας, του Π.Α.Σ. Γιάννινα, του Α.Σ. Λαμίας, της Παναχαϊκής, και για ένα μικρό χρονικό διάστημα του Ιωνικού Νίκαιας, αλλά και του Α.Ο. Αιγάλεω, του οποίου επιπλέον, υπήρξε γενικός αρχηγός όπως και νομικός σύμβουλος της Π.Α.Ε. τη δεκαετία του 1980, επί προεδρίας Βίκτωρα Μητρόπουλου.

Επίσης, υπήρξε εκπρόσωπος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης στην Ε.Π.Α.Ε. και αντιπρόεδρος της Ε.Π.Α.Ε. Στα τέλη του 2008 ανέλαβε την προεδρία της Π.Α.Ε. Παναχαϊκής και τον Μάιο του 2009 εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της από τον Κώστα Μακρή.

Διετέλεσε νομικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός Πειραιώς για έξι μήνες, μέχρι τις 15 Μαΐου 2024 που παραιτήθηκε, ενώ από το 2022 έως το 2025 ήταν πρόεδρος του Π.Α.Σ. Κορίνθου.

Η προσωπική του ζωή

Ο Αλέξης Κούγιας έμενε στην Αθήνα. Παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 32 ετών, ωστόσο λίγους μήνες μετά έχασε τη σύζυγό του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ντύθηκε ξανά γαμπρός στις 24 Ιανουαρίου 2001 όταν ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με το μοντέλο και παρουσιάστρια Εύη Βατίδου. Ο γάμος, από τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, τον Χρίστο (9/3/2002) και τη Μάιρα (20/1/2005), έληξε και αμφότεροι σπουδάζουν νομικά.

Τον Ιανουάριο του 2022 διαπιστώθηκε μετά από εξέταση πυρηνικής ιατρικής (PET SCAN) ότι ο καρκίνος είχε προσβάλει σε εμβρυακό στάδιο τους λεμφαδένες του. Το γεγονός απέκρυψε τόσο από τα δυο παιδιά του όσο και από τους στενούς συνεργάτες του γραφείου του και αποφάσισε να συνεχίσει την καθημερινή του παρουσία στα δικαστήρια, ως τα τέλη Ιουλίου οπότε αναγκάστηκε να υποβληθεί σε εξάωρη εγχείρηση όπου του αφαιρέθηκαν με ρομποτική μέθοδο, εκτός των καρκινογόνων, προληπτικά, τριάντα εννέα ακόμη λεμφαδένες.

Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι τότε είχε διαγνωσθεί και για καρκίνο του προστάτη. Ακολούθησε προληπτικά ορμονοθεραπεία και στη συνέχεια ανοσοθεραπεία.

Πηγή: skai.gr

