Δείτε live την ενημέρωση για τα μέτρα και την κατάσταση στη Θεσσαλία Ελλάδα 16:01, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα άμεσα ζητήματα δημόσιας υγείας, η απάντληση των υδάτων από τις πληγείσες περιοχές, η πρόσβαση και η αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η κρατική αρωγή ήταν οι προτεραιότητες που συζητήθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη