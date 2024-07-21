Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 56χρονος συνοριοφύλακας ο οποίος τραυματίστηκε χθες, Σάββατο στο Σουφλί του Έβρου έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε από άγνωστα άτομα που βρίσκονταν στην τουρκική πλευρά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό, έλαβε χώρα το Σάββατο γύρω στις 18:20 σε περιπολία που πραγματοποιούσαν συνοριοφύλακες στην περιοχή κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στη χώρα μας.

Μια σφαίρα βρήκε τον συνοριοφύλακα, στο κάτω μέρος της κοιλιάς προκαλώντας του διαμπερές τραύμα. Υπεβλήθη σε μια σειρά από επεμβάσεις και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, οι γιατροί δε θα του αφαιρέσουν τη σφαίρα καθώς όπως είπαν βρίσκεται σε σημείο που δε θα του προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα.

Γιατροί που χειρούργησαν τον συνοριοφύλακα και μίλησα στο Open δήλωσαν ότι είναι πολύ τυχερός γιατί αν η σφαίρα πήγαινε 2 χιλιοστά πιο κάτω, η κατάσταση θα ήταν δυσκολότερη διότι ενδεχομένως θα έχανε και το λεπτό του έντερο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό στον Έβρο

«Σήμερα, Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 και περί ώρα 18.20 σε παρέβρια περιοχή του Σουφλίου Έβρου, Έλληνες συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στη χώρα μας, δέχθηκαν πυροβολισμούς από άγνωστα άτομα ευρισκόμενα στην τουρκική πλευρά.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίσθηκε Έλληνας συνοριοφύλακας, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το όλο περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές».

Πηγή: skai.gr

