Επεισόδιο με τον τραυματισμό ενός συνοριοφύλακα 56 ετών στο Σουφλί του Έβρου σημειώθηκε στις 6.20 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι Έλληνες συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στη χώρα μας, δέχθηκαν πυροβολισμούς από άγνωστα άτομα που βρίσκονταν στην τουρκική πλευρά.

Από τους πυροβολισμούς, τραυματίσθηκε Έλληνας συνοριοφύλακας, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνοριοφύλακας έφερε διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στην αριστερή πλευρά της κοιλιακής χώρας. Υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη μονάδα αυξημένης φροντίδας.

Το όλο περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

