Σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νότια των Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρώτη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 7.01 λεπτά σήμερα το πρωί στο θαλάσσιο χώρο, 59 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 17,2 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο και διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών Γεράσιμο Χουλιάρα, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, παρακολουθούν την σεισμική δραστηριότητα προκειμένου να δουν αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό.

Ο σεισμός όπως είπε χαρακτηρίζεται σχετικά επιφανειακός αλλά το εστιακό του βάθος αλλά και το γεγονός ότι σημειώθηκε σε υποθαλάσσια περιοχή ήταν σημαντικό, όπως είπε διαφορετικά θα γινόταν πιο αισθητός.

Η νέα σεισμική δόνηση έρχεται μετά τη χθεσινή των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 18:38 ώρα Ελλάδος, 26χλμ ΝΔ της Παλαιόχωρας Χανίων.

Πηγή: skai.gr

