Νεκρός στο σκάφος του στη μαρίνα Μεσολογγίου βρέθηκε ένας 70χρονος άνδρας από τη Σουηδία.

Ο 70χρονος ο οποίος ερχόταν στο Μεσολόγγι τα 10 τελευταία χρόνια, πολλές φορές διέμενε στο σκάφος του στη μαρίνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με την aixmi-news το σκάφος είχε βγει στη στεριά προκειμένου να γίνουν εργασίες, όμως σήμερα το απόγευμα μετά από έντονη οσμή, άλλοι ιδιοκτήτες ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο καθώς υπέθεσαν ότι κάτι συμβαίνει.

Το Λιμεναρχείο έσπευσε στο σημείο και βρήκε τον άτυχο άνδρα σε προχωρημένη σήψη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για εγκληματική ενέργεια και εικάζεται ότι ο 70χρονος κατέληξε από παθολογικά αίτια ίσως και λόγω της ζέστης ή ακόμα να έπεσε να χτύπησε.

Ωστόσο ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο καθώς η σωρός θα μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.