Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης Ιγνάτιος

Εκοιμήθη σήμερα σε ηλικία 89 ετών ο μητροπολίτης Βερατίου, Αυλώνας και Κανίνης, της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, Ιγνάτιος (κατά κόσμον Γιαννακός Τριάντης. Ο θάνατός του μητροπολίτη προήλθε μετά από τριετή ασθένεια σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η κηδεία του αναμένεται την Τρίτη 23 Ιουλίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Βεράτι.

Γεννήθηκε το 1934 στη Θήβα. Πτυχιούχος θεολογικής σχολής Αθηνών. Το 1967 χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας.

Το 1992 εξελέγη Μητροπολίτης Βερατίου της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, το 1996 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης. Και ενθρονίστηκε στο Βεράτι της Αλβανίας το 1998 από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κκ Αναστάσιο.

Πηγή: skai.gr

