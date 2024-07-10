Της Ιωάννας Μάνδρου

Παραγγελία για άμεση διερεύνηση υποθέσεων με δράση εγκληματικών οργανώσεων, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανθρωποκτονιών και άλλων βαρύτατων αδικημάτων από τοπικές μαφίες σε Μύκονο άλλα νησιά, Αττική και Θεσσαλονίκη έδωσε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Η εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου παρήγγειλε τον εισαγγελικό λειτουργό που είναι αρμόδιος και εποπτεύει τις υπηρεσίες του οργανωμένου εγκλήματος να κινηθεί άμεσα προς διερεύνηση υποθέσεων βαριάς εγκληματικότητας, κυρίως στη Μύκονο, αλλά όχι μόνον, μετά τη στυγερή δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό.

Για τη διερεύνηση των βαρύτατων εγκλημάτων η Εισαγγελέας παραγγέλλει να γίνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων, άρση τηλεφωνικού απορρήτου και άρση άλλων απορρήτων, τραπεζικών, φορολογικών και λοιπά και ζητά την άμεση ενημέρωση της.

Αναλυτικά η παραγγελία της:

Εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής στη δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρόεδρο του Συμβουλίου Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόσφατη δολοφονία του Π. Σ., τοπογράφου μηχανικού, στο Ψυχικό, ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της βαριάς εγκληματικότητας, που χαρακτηρίζεται από τον τύπο ως «Μαφία της Μυκόνου», στο νησί, με την ενεργοποίηση και αξιοποίηση των ενδεδειγμένων προς τούτο μηχανισμών, τους οποίους έχει στη διάθεσή της η Πολιτεία.

Από τα συνημμένα στην παρούσα δημοσιεύματα του τύπου σε συνδυασμό και με την από 8/7/2024 αναφορά κατοίκου της Μυκόνου που επισυνάπτεται και αυτή και περιήλθε στη Δ/νη Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μας υποβλήθηκε δε στις 9/7/2024 από τη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, προβάλλει ως απολύτως απαραίτητη η διερεύνηση τέλεσης σοβαρών εγκλημάτων που συνιστούν πιθανότατα δράσεις οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και συναφών εγκληματικών πράξεων (συγκρότηση, διεύθυνση κλπ εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματικές εκβιάσεις που συνδέονται και με την οικοδομική/κατασκευαστική δραστηριότητα, τις αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και την «προστασία» επιχειρήσεων, ανθρωποκτονίες, βαριές σωματικές βλάβες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σοβαρή παραβατικότητα αναφορικά με την πολεοδομική νομοθεσία, τη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων, του περιβάλλοντος, διακίνηση ναρκωτικών, πλαστογραφίες κ.α). Η πιο πάνω εγκληματική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στο νησί της Μυκόνου, αλλά φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ακόμα δε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούμε για τις κατά νόμον ενέργειές σας, συμπεριλαμβανομένης και της ενεργοποίησης του αυτοτελώς αναγνωριζομένου δικαιώματός σας προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 2265/1994, ως ισχύει), σε συνεργασία με την ήδη επιληφθείσα Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, καθώς και της αξιοποίησης όλων των δικονομικών δυνατοτήτων σας (άρση τηλεφωνικού απορρήτου, διενέργεια ερευνών, ειδικών ανακριτικών πράξεων κλπ), προκειμένου να καταπολεμηθεί η πιο πάνω εγκληματική δραστηριότητα και να αποκατασταθεί η νομιμόμητα.

Παρακαλούμε τέλος να ενημερώνετε για την πορεία των ερευνών σας τον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου



Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη

Πηγή: skai.gr

