Συνελήφθη, το απόγευμα του Σαββάτου, ο 44χρονος βασικός ύποπτος για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μάκη Συνοδινού και ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, o ύποπτος για τη δολοφονία του τοπογράφου είναι παλιός γνώριμος των Αρχών καθώς το όνομα του έχει εμπλακεί σε πολύκροτη υπόθεση απαγωγής εφοπλιστή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος αρνείται κάθε εμπλοκή του στη δολοφονία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος του 54χρονου και το έχουν μεταφέρει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Οι Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του χθες στη ΓΑΔΑ από περιοχή της Αθήνας καθώς είχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο άνδρας αυτός, ελληνικής καταγωγής, μπήκε στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 54χρονου μετά από ενδείξεις που βρέθηκαν από την ανάλυση του κινητού του θύματος στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ καθώς όσα βρέθηκαν εκεί «φώτισαν» πολλά σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή του Ψυχικού, όπου σημειώθηκε η δολοφονία, καθώς σε κάποιο σημείο εμφανίζεται ο δράστης να κατεβαίνει από την μηχανή του προκειμένου να σηκώσει διαφημιστική ταμπέλα που έριξε κατά λάθος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του η κίνηση αυτή έδωσε σημαντικά στοιχεία για τον δράστη καθώς «πρόδωσε» τον σωματότυπο του.

Πάντως μέχρι στιγμής ο σκληρός ποινικός, όπως τον χαρακτηρίζουν στελέχη της Αστυνομίας, αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, για τους υπόλοιπους προσαχθέντες εξετάζεται το κατά πόσο συμμετείχαν στη δολοφονία παρέχοντας υποστήριξη στον δράστη.

Επιπλέον, συνεχίζεται η διαδικασία των καταθέσεων με τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση να έχουν μιλήσει με πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος αλλά και με συνεργάτες του τόσο στην Αθήνα όσο και στη Μύκονο, όπου είχε αναπτύξει μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα.

