Στην εξιχνίαση διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και φορτηγών από διάφορες περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Ημαθίας, σύμφωνα με το voria.gr, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 33χρονος ημεδαπός – μέλος συμμορίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανωτέρω ενεργώντας με συνεργούς, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Μαΐου 2021 έως αρχές Ιουλίου 2021, αφαίρεσαν επτά 7 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και φορτηγά είτε χρησιμοποιώντας αντικλείδια είτε παρακάμπτοντας με τεχνικά μέσα τον εγκέφαλο του οχήματος, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν σε συγκεκριμένα σημεία απόκρυψης σε οικισμό του δήμου Θερμαϊκού προκειμένου να καταστήσουν δυσχερή τον εντοπισμό τους.

Σημειώνεται ότι έξι εκ των οχημάτων, που είχαν κλαπεί, ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.

