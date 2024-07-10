Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο κοσμηματοπώλης και μεσίτης, καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό , για τα θανάσιμα χτυπήματα που κατάφεραν στον Ζακ Κωστόπουλο, ο οποίος είχε ξεψυχήσει στον πεζόδρομο της οδού Γλάδστωνος, το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018.

Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους, όπως και πρωτόδικα, για την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και τον μεσίτη που, σύμφωνα με την κατηγορία, είχαν χτυπήσει βάναυσα τον 33χρονο ακτιβιστή.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο κατηγορούμενους για τα θανάσιμα χτυπήματα στον Ζακ Κωστόπουλο χωρίς να κάνει δεκτή την εισαγγελική εισήγηση που ζήτησε να μη δοθεί κανένα ελαφρυντικό.

Οι δικαστές αναγνώρισαν, επιπλέον, στον κοσμηματοπώλη την ελαφρυντική περίσταση ότι οι πράξεις του ωθήθηκαν «από ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος».

Σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών για τους δύο κατηγορούμενους.

Σε πρώτο βαθμό ο 81 ετών κοσμηματοπώλης και ο 64χρονος μεσίτης καταδικάστηκαν για την θανατηφόρα σωματική βλάβη σε κάθειρξη 10 ετών ο καθένας.

Ο 33χρονος ακτιβιστής, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 2:30 το μεσημέρι «εισήλθε για άγνωστη αιτία» στο κοσμηματοπωλείο επί της οδού Γλάδστωνος του οποίου η πόρτα ήταν ανασφάλιστη από τον ιδιοκτήτη λόγω της ολιγόλεπτης απουσίας του.

Το θύμα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν σε υπερδιέγερση και όταν «ασφάλισε» η πόρτα και δεν μπορούσε να βγει, άρχισε να χτυπά με πυροσβεστήρα αρχικά τη γυάλινη θύρα και στη συνέχεια το κατώτερο επίπεδο της βιτρίνας που θρυμματίστηκε. Όταν το θύμα επιχείρησε να συρθεί για να βγει από εκεί δέχθηκε αλλεπάλληλα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα από τον κοσμηματοπώλη και τον 64χρονο μεσίτη.

