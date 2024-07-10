Στην Ευελπίδων παραμένουν οι 8 υπάλληλοι του κυκλώματος εκβιαστών καθώς ο ανακριτής ζήτησε να συνεχιστεί σήμερα η κατάθεσή τους.

Οι υπόλοιποι 6 υπάλληλοι που επίσης εμπλέκονται στους εκβιασμούς καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας, θα καταθέσουν στον ανακριτή αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, καρατομήθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, 12 επόπτες Υγείας οι οποίοι κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Οι υπάλληλοι τέθηκαν άμεσα σε αργία, μετά την κοινοποίηση της έρευνας των διωκτικών αρχών με τις αλλαγές στις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας είναι σαρωτικές στο περιθώριο των εξελίξεων.

Οι 14 συλληφθέντες εκ των οποίων εννέα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οδηγήθηκαν σήμερα στις 10 το πρωί στον Ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, οι 9 εξ αυτών εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες του κεντρικού τομέα και στις αντίστοιχες υπηρεσίες για τον βόρειο τομέα.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σπεύδει να αναστείλει την κομματική τους ιδιότητα.

Παράλληλα, «κομβικό ρόλο» στο κύκλωμα φέρεται να κατείχε και μια 63χρονη.Η 63χρονη λάμβανε ποσά της τάξης των 6- 10 χιλιάδων ευρώ για κάθε περίπτωση διαμεσολάβησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε «επεκτείνει τις δραστηριότητες της» ακόμη και στη Μύκονο και σε άλλα νησιά.

