Έρευνα εισαγγελέα για τον τραυματισμό της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο

Ιωάννα Μάνδρου

Εντολή για κατεπείγουσα έρευνα για τον τραυματισμό της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε η ανήλικη που ήδη νοσηλεύεται.

Την έρευνα για τις συνθήκες του τραυματισμού της 16χρονης αναλαμβάνει το αρμόδιο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας με την εποπτεία εισαγγελέα, ενώ τα αδικήματα για τα οποία γίνεται η έρευνα είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διατάχθηκαν από την Εισαγγελία, θα ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που γνωρίζουν την ανήλικη, ενδεχομένως κατάθεση από την ίδια, όταν αυτό καταστεί εφικτό καθώς προς το παρόν η υγεία της δεν το επιτρέπει, ενώ θα αναζητηθούν στοιχεία από υλικό σε κάμερες από την περιοχή και έγγραφα από τον ιατρικό της φάκελο για την κατάσταση του τραυματισμού της, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.