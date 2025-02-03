Τα μέτρα για την προστασία των πολιτών μετά το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων που σημειώνεται τα τελευταία 24ωρα στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνεδρίασης των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ) επισημαίνοντας ότι από την 1η Φεβρουαρίου έχουν σημειωθεί 200 σεισμοί με μέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος τα 4,9 Ρίχτερ.

Για την προστασία των πολιτών η επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα. Επίσης, η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες μέρες.

Αναλυτικά οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α. Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει:

- να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

- να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

- να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

- να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

- να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

- να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 08:00.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η σεισμική αυτή διέγερση έχει προκαλέσει προβληματισμό στους επιστήμονες οι οποίοι παρακολουθούν το έντονο αυτό φαινόμενο. Επιπλέον, δεν μπορούν να γνωρίζουν αν θα υπάρξει νέος μεγαλύτερος σεισμός στην περιοχή.

Φεύγουν από τη Σαντορίνη οι κάτοικοι - Έκτακτα δρομολόγια

Οι κάτοικοι της Σαντορίνης και των γύρω νησιών παραμένουν ανήσυχοι με πολλούς να έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν προσωρινά το νησί της Σαντορίνης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 3.000 άτομα έχουν φύγει από την Σαντορίνη.

Για την διευκόλυνση των κατοίκων ανακοινώθηκαν έκτακτες πτήσεις, συνολικά 6 τον αριθμό οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από απόψε, Δευτέρα έως αύριο το πρωί από το νησί.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο δρομολόγιο από το πλοίο «Kissamos», το οποίο θα αναχωρήσει στις 21:00 από το Ηράκλειο Κρήτης θα προσεγγίσει το λιμάνι της Θήρας στις 00:30-01:00 και αναμένεται να αφιχθεί στον Πειραιά στις 07:30 την Τρίτη.

Σε ανακοίνωσή της η Attica Group, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως προχώρησε στον προγραμματισμό έκτακτου δρομολογίου από τη Σαντορίνη, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Σε προσθήκη έκτακτων πτήσεων, από και προς τη Σαντορίνη, για σήμερα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και αύριο Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, προχωρά η αεροπορική εταιρεία SKY express.

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού η εταιρεία έχει προσθέσει τις παρακάτω έκτακτες πτήσεις:

03-02-2025 GQ352 Αθήνα-Σαντορίνη 19:25.

03-02-2025 GQ353 Σαντορίνη-Αθήνα 20:50.

04-02-2025 GQ340 Αθήνα-Σαντορίνη 08:00.

04-02-2025 GQ341 Σαντορίνη-Αθήνα 09:25.

04-02-2025 GQ346 Αθήνα-Σαντορίνη 08:30.

04-02-2025 GQ347 Σαντορίνη-Αθήνα 09:55.

Μηνύματα από το 112

Δύο μηνύματα από το 112 ήχησαν σήμερα στους κατοίκους της Σαντορίνης και των γύρω νησιών.

Συγκεκριμένα, μήνυμα από το 112 ήχησε στις 12:15 το πρωί στη Σαντορίνη για απαγόρευση πρόσβασης σε τρεις περιοχές.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα κάνει λόγο για κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι εστάλη και δεύτερο 112 για παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα σε Ίο, Αμοργό, Θήρα και Ανάφη, καλώντας τους κατοίκους των νησιών να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την κατολίσθηση στην περιοχή του Αθηνιού, στην Καλντέρα λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Στον «χορό» των Ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2.17 το μεσημέρι, στη θαλάσσια περιοχής της Αμοργού είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10,9 χλμ και σημειώθηκε 18χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού

Νωρίτερα, έγιναν άλλες δυο σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Αμοργού που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ήταν της τάξης των 4,7 και 4,2 Ρίχτερ.

Στο μεταξύ, ασθενής σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:50, σε απόσταση 233 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ασθενής σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:20, σε απόσταση 231 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο της Αμοργού, Πόπη Δεσποτίδη, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας περιμένουν στο νησί ένα ασθενοφόρο σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Συνολικά, άλλοι 4 μετασεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν εδώ και λίγη ώρα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

