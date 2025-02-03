Καθώς εντείνεται η ανησυχία για τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα, οι κάτοικοι της Σαντορίνης εγκαταλείπουν το νησί με έκτακτα, αλλά και προγραμματισμένα δρομολόγια προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και από τα λιμάνια, με επιπλέον δρομολόγια.

Στα λιμάνια δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων, με την αγωνία των ανθρώπων να φτάνει στο κατακόρυφο, καθώς η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις από Σαντορίνη προς Αθήνα αναχωρούν με τα αεροσκάφη γεμάτα, με συνέπεια οι εταιρείες να προσανατολίζονται σε επιπλέον δρομολόγια. Ενδεικτικά, η AEGEAN ενημέρωσε το επιβατικό κοινό «για την προσθήκη δύο έκτακτων, πρόσθετων πτήσεων για σήμερα και μίας επιπλέον για αύριο, από και προς τη Σαντορίνη για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού». Οι έκτακτες πτήσεις είναι η Α3357 και η Α3361, με την πρώτη να έχει προσγειωθεί και τη δεύτερη να αναμένεται να φτάσει κατά τις 20:40.

«Είμαι λίγο συγκινημένη. Όλα καλά θα πάνε. Πληρώσαμε πανάκριβα το εισιτήριο. Δώσαμε 420 ευρώ, 210 το άτομο, εγώ και το παιδί. Ντροπή τους πραγματικά» δήλωσε μια γυναίκα, μόλις βγήκε από τις Αφίξεις στο «Ελ. Βενιζέλος». Ερωτηθείσα για το πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση οι κάτοικοι της Σαντορίνης εκεί σημείωσε ότι «οι άνθρωποι είναι τρομαγμένοι, τι να πούμε, έχουμε διάφορα, σεισμούς, ηφαίστεια».



