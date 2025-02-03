Υπό τον φόβο εντός μεγάλου σεισμού και την πιθανότατα εμφάνισης τσουνάμι, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Σαντορίνης και της Αμοργού, όσοι μπορούν, εγκαταλείπουν τα νησιά και τα σπίτια τους, μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Μάλιστα, την τελευταία ώρα έχει σταλεί 112 στους κατοίκους της Σαντορίνης, Ίου, Αμοργού, Θήρας και Ανάφης, καλώντας τους κατοίκους των νησιών να παραμείνουν σε ετοιμότητα για παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τουλάχιστον 3.000 άτομα έχουν φύγει από την Σαντορίνη.

Το πρωί έφτασαν σχεδόν γεμάτα τα πλοία στον Πειραιά από όπου αποβιβάστηκαν ολόκληρες οικογένειες.

Κάτοικοι της Σαντορίνης φτάνουν αεροπορικώς στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με 13 πτήσεις από το νησί να έχουν προγραμματιστεί για σήμερα.

«Οι περισσότεροι που γνωρίζω θα εγκαταλείψουν το νησί, δεν είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα» δήλωσε στον ΣΚΑΪ η Αναστασία, που έφτασε το πρωί στην Αθήνα με την μητέρα της.

