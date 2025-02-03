Η πρωτοφανής επίθεση εναντίον του Γιάννη Μπουτάρη, σε εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων τον Μάιο του 2018, εξακολουθεί να απασχολεί την ελληνική Δικαιοσύνη ακόμη και μετά τον θάνατο του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Το Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε σήμερα (τελεσίδικα) σε ποινές φυλάκισης 4 έως 10 μηνών επτά κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη κοινής ειρήνης (κι ένας επιπλέον για φθορά ξένης ιδιοκτησίας). Σε τρεις εξ αυτών αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, ενώ για όλους η ποινή ανεστάλη.

Για το ίδιο συμβάν είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα δύο ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα - ο ένας ήταν αστυνομικός που βρέθηκε ως ιδιώτης στην εκδήλωση - πλην όμως αυτοί δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος της έφεσης.

Με την ίδια (πρωτόδικη) απόφαση είχε απαλλαγεί κι ο πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης (κατηγορείτο για εξύβριση και προτροπή σε διάπραξη πλημμελήματος).

«Αηδία, μόνο αηδία»

Ο Γ. Μπουτάρης που έφυγε τον περασμένο Νοέμβριο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τί του έμεινε από αυτή την υπόθεση είχε απαντήσει ως εξής: «Αηδία, μόνο αηδία».

Ο ίδιος εμφανιζόταν ως μάρτυρας (με την ιδιότητα και του πολιτικώς ενάγοντος) σε όλες τις δικασίμους (μεσολάβησαν τουλάχιστον επτά αναβολές μέχρι την πρωτόδικη απόφαση, ενώ είχε σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για όσους είχαν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία) και σε σχετική ερώτηση είχε απαντήσει ότι ενδεχόμενη απουσία του συνιστά «ασέβεια» προς τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

