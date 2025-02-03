Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 00.45 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 00.45 στον ΣΚΑΪ

Η Δίκη στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Οι νέοι 15 χειραγωγημένοι ελληνικοί αγώνες του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Σχολιάζουν ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου, ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Δείτε το trailer:

Ανάλυση: Τι θα κρίνει τον τίτλο. Στο studio ο προπονητής Μάκης Κατσαβάκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Διαιτησία: Το νέο VAR και η πρόσθετη τεχνολογία. Όλες οι επίμαχες φάσεις - Κριτική από τον πρώην διεθνή ρέφερι Ηρακλή Τσίκινη.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

Κυριάκος Θωμαίδης

#DikiSkai

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δίκη στον ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark