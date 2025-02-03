«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Οι νέοι 15 χειραγωγημένοι ελληνικοί αγώνες του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Σχολιάζουν ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου, ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Δείτε το trailer:

Ανάλυση: Τι θα κρίνει τον τίτλο. Στο studio ο προπονητής Μάκης Κατσαβάκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Διαιτησία: Το νέο VAR και η πρόσθετη τεχνολογία. Όλες οι επίμαχες φάσεις - Κριτική από τον πρώην διεθνή ρέφερι Ηρακλή Τσίκινη.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

#DikiSkai

Πηγή: skai.gr

