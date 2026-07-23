Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 60χρονος

Της Έλενας Γαλάρη
Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο διερχόμενους Αμερικανούς τουρίστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια.
Στο παρελθόν, ο κατηγορούμενος έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές.
Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας.
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