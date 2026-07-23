Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 60χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Δικαιοσύνη σφυρί

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο διερχόμενους Αμερικανούς τουρίστες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. 

Στο παρελθόν, ο  κατηγορούμενος έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές. 

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίθεση Ακρόπολη προφυλάκιση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο