Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 60χρονος

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο διερχόμενους Αμερικανούς τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια.

Στο παρελθόν, ο κατηγορούμενος έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας.

Πηγή: skai.gr

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