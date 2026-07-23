Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 23/7, στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», μία 22χρονη αλλοδαπή, μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, σχετικά με τη μεταφορά αεροπορικώς μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την 22χρονη κατ’ εντολή ομοεθνή της με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε έτερους διακινητές, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής, 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

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