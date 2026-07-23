Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,02%- Στα 414,57 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις με συνολικά κέρδη 2,43%, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης του Χρηματιστηρίου υποχώρησε σήμερα, κλείνοντας στις 2.456,16 μονάδες με πτώση 2,02%.

Το αρνητικό κλίμα στην αγορά επηρεάζεται από την αύξηση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, που οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς αγορές.

Υπήρξε αρχική αναστάτωση στην αγορά λόγω πληροφοριών ότι η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον οίκο Stoxx στις ανεπτυγμένες αγορές μετατίθεται από τον Σεπτέμβριο του 2024 για τις 21 Ιουνίου 2027, αλλά τελικά διευκρινίστηκε ότι η αναβάθμιση και οι συνακόλουθες εισροές κεφαλαίων θα γίνουν κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 2,43%. Αρνητικό το κλίμα επικρατεί και στις διεθνείς αγορές καθώς αυξάνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο που οδηγεί σε ανοδική κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ αναστάτωση επικράτησε στην αγορά λόγω των πληροφοριών ότι ο οίκος Stoxx μεταθέτει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές, αντί του φετινού Σεπτεμβρίου για τις 21 Ιουνίου του 2027. Τελικά, όπως διευκρινίστηκε η αναβάθμιση και οι εισροές από τα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx θα γίνει κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.433,33 μονάδες (-2,93%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 414,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 65.801.319 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,30%) και των ΕΛΠΕ (+0,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,36%), της Coca Cola HBC (-3,76%), της Lamda Developemnt (-3,37%), της Alpha Bank (-3,28%) και της Optima Bank (-3,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 13.738.001 και 13.268.363 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 63,66 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 19 μετοχές, 86 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σπύρου (+30,00%) και Space Hellas (+4,47%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-9,38%) και Attica Συμμετοχών (-6,21%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,9200 -2,33%

ALLWYN: 12,8500 -1,38%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,9650 -2,02%

CREDIABANK: 0,9100 -1,94%

METLEN: 43,0000 -1,60%

OPTIMA: 10,0000 -3,10%

ΤΙΤΑΝ: 50,2000 -2,71%

ALPHA BANK: 3,9160 -3,28%

AEGEAN AIRLINES: 11,6200 -3,09%

VIOHALCO: 17,4000 -1,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,4400 -2,26%

ΔΑΑ: 10,2100 -2,30%

ΔΕΗ: 22,2200 -1,33%

COCA COLA HBC: 56,3000 -3,76%

ΕΛΠΕ: 12,5400 +0,56%

ELVALHALCOR: 3,6200 -5,36%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,1950 -1,65%

ΕΥΔΑΠ: 10,9400 -1,80%

EUROBANK: 4,2500 -3,01%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0300 -3,37%

MOTOR OIL: 49,8200 +2,30%

JUMBO: 22,9800 -2,21%

ΟΛΠ: 43,7500 -1,24%

ΟΤΕ: 19,5100 -1,51%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,1920 -2,59%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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