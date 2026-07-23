Πυρκαγιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν τρία εναέρια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση "Ποτιστικά" στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

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Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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