Πολίτες του Ράιχ: Φοροδιαφυγή και σχέδια πραξικοπήματος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική Δικαιοσύνη άσκησε νέες διώξεις κατά τεσσάρων ηγετικών στελεχών της οργάνωσης «Βασίλειο της Γερμανίας» για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και μαζική φοροδιαφυγή.

Η οργάνωση αυτή ανήκει στο κίνημα των Reichsbürger («Πολίτες του Ράιχ»), το οποίο αμφισβητεί τη νομιμότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι Reichsbürger υποστηρίζουν ότι το Γερμανικό Ράιχ του 1871 εξακολουθεί να υφίσταται, απορρίπτοντας τη σύγχρονη γερμανική κρατική οντότητα.

Νέες διώξεις κατά ηγετικών στελεχών της οργάνωσης «Βασίλειο της Γερμανίας» για μαζική φοροδιαφυγή. Ποιο είναι το κίνημα των Reichsbürger, που αμφισβητεί τη νομιμότητα του γερμανικού κράτους.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η γερμανική Δικαιοσύνη άσκησε νέες διώξεις κατά τεσσάρων ηγετικών στελεχών της οργάνωσης «Βασίλειο της Γερμανίας» για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι «Πολίτες του Ράιχ» αποτελούν ένα σκοτεινό και ετερόκλητο κίνημα, το οποίο αμφισβητεί τη νομιμότητα της σύγχρονης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και υποστηρίζει ότι το Γερμανικό Ράιχ του 1871 εξακολουθεί να υφίσταται.Τα μέλη του, περίπου 26.000 το 2024 σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, δεν αναγνωρίζουν τους κρατικούς θεσμούς και τα δικαστήρια, ούτε πληρώνουν φόρους. Είχαν δημιουργήσει, μάλιστα, δικά τους «επίσημα έγγραφα», «νομίσματα» και παράλληλες ψευδοκρατικές δομές. Κινούνται μεταξύ θεωριών συνωμοσίας και αντισημιτισμού, ενώ διακηρύσσουν το δικαίωμά τους στην εδαφική απόσχιση.Πρόσωπο-κλειδί του αυτοαποκαλούμενου «Βασιλείου της Γερμανίας» ήταν το 2012 ο Πέτερ Φίτσεκ, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε «Ανώτατος Κυρίαρχος» (Oberste Souverän). Η γερμανική κυβέρνηση απαγόρευσε την οργάνωση το 2025.Οι αρχές θεωρούν το κίνημα των «Reichsbürger» σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία στη Γερμανία, καθώς συνδέεται με ακροδεξιές ιδεολογίες, ριζοσπαστικοποίηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένοπλη βία. Μάλιστα οι γερμανικές αρχές το 2025, μετά από έρευνες μηνών και εφόδους σε όλη τη χώρα, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σχεδίαζαν ακόμη και «πραξικόπημα» με στόχο την ανατροπή της ισχύουσας γερμανικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ανάληψη της εξουσίας.Πώς χρηματοδοτούνταν το «Βασίλειο»Ο 60χρονος Πέτερ Φίτσεκ είχε κατορθώσει να συγκεντρώσει έναν πραγματικό «θησαυρό» μέσω φοροδιαφυγής: «χρυσό, μετρητά, δώρα, κάστρα και κτήματα σε τρία κρατίδια», γράφει η εφημερίδα Bild.Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de, τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες και πρακτικές από το 2020 έως το 2025. Το φερόμενο «Βασίλειο της Γερμανίας» προωθούσε επίσης τα συμφέροντα εταιρειών που ανήκαν σε μέλη του, με στόχο την πώληση αγαθών και υπηρεσιών χωρίς φορολόγηση.Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, δεν καταβλήθηκαν φόροι για τις πωλήσεις των εταιρειών που ανήκαν στην οργάνωση, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Ταυτόχρονα, δεν καταβλήθηκαν ούτε μισθοί ούτε ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζομένους, με αποτέλεσμα ο φάκελος της υπόθεσης να περιλαμβάνει στοιχεία φοροδιαφυγής ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ.Το «Βασίλειο της Γερμανίας» φέρεται επίσης να χρηματοδοτούνταν μέσω απαγορευμένων τραπεζικών δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω της προώθησης δικού του «νομίσματος»: του λεγόμενου «E-Mark» για ψηφιακές πληρωμές και του «Νέου Γερμανικού Μάρκου» (Neue Deutsche Mark) για πληρωμές με μετρητά.Σύμφωνα με τη γερμανική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, το συγκεκριμένο ψευδονόμισμα δεν προσέφερε καμία δυνατότητα εξόφλησης χρεών ή ανταλλαγής με άλλα νομίσματα.

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