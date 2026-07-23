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Καταγγελία της Νορβηγίας εναντίον της FIFA λόγω της μη τιμωρίας του Μπάλογκαν

«Όταν παρακάμπτεις έναν κανόνα έτσι, θέτεις σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι», δήλωσε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Νορβηγίας, Λίσε Κλάβενες 

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Μπάλογκαν

Την απόφαση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Νορβηγίας να κινηθεί νομικά εναντίον της FIFA, γνωστοποίησε σε συνέντευξή της στους "New York Times" η πρόεδρός της, Λίσε Κλάβενες.

Κλάβενες

Η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίσε Κλάβενες

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την άρση της τιμωρίας του επιθετικού των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν, ύστερα μάλιστα από προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και επαφή του με τον Τζιάνι Ιφαντίνο, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με την Κλάβενες να ανακοινώνει ότι η χώρα της θα προσφύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την απόφαση του Μοχάμαντ Αλ Καμαλί, προέδρου της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA να αλλάξει η αρχική απόφαση.

«Όταν παρακάμπτεις έναν κανόνα έτσι, βρίσκεσαι σε μια ολισθηρή πλαγιά που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας παράλληλα τον Ινφαντίνο να αναγνωρίσει ότι «ήταν λάθος».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: αποβολή Μουντιάλ 2026 FIFA
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