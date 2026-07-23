Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), δρομολογώντας δύο πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Μαζί, οι δύο πρωτοβουλίες προωθούν την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών και βελτιώνουν την ποιότητα των σχετικών δράσεων στην ΕΕ.

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή επιτυχημένων πρωτοβουλιών χρηματοοικονομικού γραμματισμού, ώστε να εντοπιστούν και να συγκεντρωθούν οι βέλτιστες πρακτικές από ολόκληρη την ΕΕ. Έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, ιδιώτες και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενα έργα στους τομείς των επενδύσεων, της αποταμίευσης και του γραμματισμού σε θέματα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει τις προτάσεις με βάση τρία κριτήρια που καθορίζονται στο υπόδειγμα, προκειμένου να εντοπίσει κοινά θέματα και βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία των πρωτοβουλιών. Τα πορίσματα θα παρουσιαστούν σε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση, ώστε τα κράτη μέλη να επιλέξουν τις βέλτιστες πρακτικές που θα συζητηθούν στα τέλη του 2026 σε μια συνεδρίαση της υποομάδας για τις χρηματοοικονομικές γνώσεις της ομάδας GEGRFS (ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες).

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα συμβάλει στην κατάρτιση ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προωθούν τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Ο κώδικας θα βοηθήσει ώστε οι σχετικές πρωτοβουλίες να έχουν διαφανείς στόχους, να παρέχουν ακριβές και αμερόληπτο περιεχόμενο και περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για τον περιορισμό των συγκρούσεων συμφερόντων. Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Τα επιλεγμένα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σειρά συνεδριάσεων για την εκπόνηση του κώδικα, ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

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