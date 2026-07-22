Συγκρούσεις χωρίς ορατό τέλος σημειώνονται στη Μέση Ανατολή. Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα, τη στιγμή που ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το κόστος του πολέμου έως στιγμής έχει φτάσει τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια (32,8 δισ. δολάρια).

«Οι δυνάμεις της CENTCOM άρχισαν να χτυπούν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν στις 7 μ.μ. ET σήμερα για 11η συνεχόμενη νύχτα. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να συνεχίσουν να υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ».

CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

Από πλευράς του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε την Τετάρτη ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει το στενό θα δημιουργηθεί «επικίνδυνο προηγούμενο», με ευρύτερες συνέπειες, πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει αναζωπυρωθεί και πάλι.

«Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή όπου ένα έθνος-κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», προειδοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνόδου των επικεφαλής της διπλωματίας του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

Υπενθυμίζεται ότι νέα κλιμάκωση προανήγγειλε νωρίτερα την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν «πολύ σύντομα» το όρος Πίκαξ και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι «δεν έχει δει ακόμη τίποτα».

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε την Τρίτη με τον ομόλογό του του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να δει μια συμφωνία στον Λίβανο επειδή πιστεύει ότι αυτό θα βοηθήσει στις συζητήσεις με τους Ιρανούς.

Ο εχθρός πρέπει να προετοιμαστεί για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», διεμήνυσαν από πλευράς τους οι Φρουροί της Επανάστασης. Οι αρχές του Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν ότι επιτέθηκε εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και μονάδων αφαλάτωσης νερού, απόλυτα απαραίτητων υποδομών για την τροφοδοσία με πόσιμο νερό των εκατομμυρίων κατοίκων του εμιράτου, σε μια από τις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη.

Το Ιράν, παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε στη διάρκεια του πολέμου και την αντίστασή του στις αμερικανικές απαιτήσεις, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με κρίσιμα διλήμματα που θα καθορίσουν τόσο την έκβαση της σύγκρουσης όσο και την επόμενη ημέρα για το καθεστώς. Μετά από δέκα ημέρες εκατέρωθεν επιθέσεων με επίκεντρο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τρεις επιλογές και καμία δεν προσφέρει έναν ξεκάθαρο δρόμο προς τη νίκη. Όπως υπογραμμίζει το BBC σε ανάλυσή του, η πρώτη επιλογή είναι να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις, η δεύτερη επιλογή είναι η κλιμάκωση και η τρίτη επιλογή είναι να διατηρήσει τη σημερινή κατάσταση αστάθειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.