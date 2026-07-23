Μαρινάκης: Να σταλεί η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα F-35 στον Τσίπρα

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με την οποία, η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35.

«Πάγια τακτική μας είναι να μη σχολιάζουμε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών, αλλά να φροντίζουμε να κάνουμε τα καλύτερα δυνατά ώστε να ισχυροποιούμε όλα τα επίπεδα τη χώρα μας. Όπως και κάνουμε», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

Την ίδια ώρα, πρότεινε «να σταλεί η ανακοίνωση αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ 2, την ΕΛ.Α.Σ, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στα γραφεία του κυρίου Τσίπρα ο οποίος μιλούσε για “εθνική ήττα” και είπε ότι δεν είπαν ούτε οι εφημερίδες της Τουρκίας εκείνες τις ημέρες».

«Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας; Είναι καλά; Έχει κάτι να απαντήσει που έσπευσε να μιλήσει για εθνική ήττα», συμπλήρωσε και στη συνέχεια κατέληξε:

«Το ξαναλέω. Δική μας δουλειά είναι μόνο να ισχυροποιούμε τη χώρα και όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική. Από εκεί και πέρα, στείλτε το στον κύριο Τσίπρα και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που έχουν προεξοφλήσει πολλές εθνικές ήττες οι οποίες είναι στο φαντασιακό τους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.