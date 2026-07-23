Διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξοπλισμό για πυραύλους και drones μετέφερε το Ιράν στην Υεμένη στις 13 Ιουλίου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κίνηση εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των Χούθι να επιτίθενται στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στο Reuters, ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης και περιφερειακός αναλυτής ασφαλείας ανέφεραν ότι το Ιράν μετέφερε με πτήση της Mahan Air προς την Υεμένη στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν από 10 έως 21 στελέχη των IRGC, ανάμεσά τους και ανώτεροι διοικητές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αρχικός προορισμός της πτήσης ήταν η πρωτεύουσα Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού το αεροδρόμιο της Σαναά δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

«Οι διοικητές των IRGC ταξίδεψαν εκεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των Χούθι και να παρέχουν εκπαίδευση σε νέα πυραυλικά συστήματα», δήλωσε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι το Ιράν μετέφερε επίσης χρυσό με την ίδια πτήση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες των Χούθι.

H εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Tεχεράνης να ενισχύσει τους Χούθι, οι οποίοι βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο με την υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά γειτονικών χωρών του Κόλπου, καθώς και κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι παρέχει στους Χούθι πυραυλικό εξοπλισμό. Επίσης και οι Χούθι έχουν αρνηθεί ότι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι του Ιράν.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας τρεις ημέρες μετά την άφιξη των Ιρανών διοικητών

Τρεις ημέρες μετά την άφιξη της πτήσης στην Υεμένη, το Reuters είχε αποκαλύψει ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθι να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας για τις πετρελαϊκές μεταφορές, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε νέους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Στις 16 Ιουλίου, οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ως απάντηση στον βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Σαναά στις 13 Ιουλίου, τον οποίο απέδωσαν στη Σαουδική Αραβία.

Οι εξελίξεις αυτές σηματοδότησαν το τέλος της τετραετούς εκεχειρίας μεταξύ Ριάντ και Χούθι. Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω την Πέμπτη, όταν οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Μοάμαρ αλ Ιριάνι, ο υπουργός Πληροφοριών της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, επιβεβαίωσε τη μεταφορά αξιωματικών των Φρουρών και εξοπλισμού. «Η αποστολή τους είναι να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες των ανταρτών και να τους προετοιμάσουν ώστε να απειλήσουν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά και το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ», είπε.

Ο Μζαχέμ Αλσαλούμ, αναλυτής θεμάτων ασφαλείας που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τη δράση των Χούθι και άλλων οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν, επιβεβαίωσε ότι τα μέλη των Φρουρών έφτασαν στην Υεμένη αεροπορικώς στις 13 Ιουλίου. Στο φορτίο του αεροσκάφους περιλαμβάνονταν εξαρτηματα για πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παρόμοια με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με τον Αλσαλούμ, η Τεχεράνη έστειλε στρατιωτικούς συμβούλους στην Υεμένη και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ πέρυσι, μέσω Σομαλίας. Ο ισχυρισμός αυτός διαψεύδεται από το Ιράν.

Η πτήση μετέφερε εξαρτήματα για πυραύλους και drones

Αναλυτής ανέφερε στο Reuters ότι μέρος του φορτίου περιελάμβανε εξαρτήματα που σχετίζονται με πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς καθώς και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οπλικά συστήματα παρόμοια με εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τον Αλσαλουμ, η Τεχεράνη έστειλε επίσης στρατιωτικούς συμβούλους στην Υεμένη κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ πέρυσι μέσω Σομαλίας, ισχυρισμός που διαψεύστηκε από την Τεχεράνη.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει την πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων μεταξύ Σαναά και Τεχεράνης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δηλώνοντας ότι η υπηρεσία αυτή θα βοηθούσε να αρθεί ο αποκλεισμός που -όπως υποστήριξαν- είχε επιβάλει η Σαουδική Αραβία στην Υεμένη.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στην Τεχεράνη στις 20 Ιουλίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η πτήση προς τη Σαναά στις 13 Ιουλίου είχε ως στόχο τον επαναπατρισμό μιας αντιπροσωπείας των Χούθι, η οποία είχε μεταβεί στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ καθώς και Υεμενίτες που είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη στο Ιράν.

Στις 3 Ιουλίου το αεροσκάφος μετέφερε μια ομάδα περίπου 200 ατόμων στο Ιράν για την κηδεία. Δέκα ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές, το αεροπλάνο επέστρεψε αλλά εκτός από τα μέλη της υεμενίτικης αποστολής επέβαιναν σε αυτό και διοικητές των Φρουρών και στρατιωτικοί σύμβουλοι.



Πηγή: skai.gr

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