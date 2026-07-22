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Συνελήφθη 27χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Τον «έκαψαν» βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα είναι τα στοιχεία που «έκαψαν» τον Αιγύπτιο ο οποίος είναι σεσημασμένος και διαμένει παράνομα στη χώρα καθώς δεν του χορηγήθηκε άσυλο

UPDATE: 22:35
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Ποινικολόγος

Του Μάκη Συνοδινού

Ένα σχεδόν 24αωρο μετά τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες σε έναν 27χρονο Αιγύπτιο ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ο άνθρωπος που έκοψε το νήμα της ζωής του γνωστού ποινικολόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα είναι τα στοιχεία που «έκαψαν» τον Αιγύπτιο ο οποίος είναι σεσημασμένος και διαμένει παράνομα στη χώρα καθώς δεν του χορηγήθηκε άσυλο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σταύρος Γεωργίου Δολοφονία ποινικολόγος
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