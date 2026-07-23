Χανιά: Έκρηξη με έναν σοβαρά τραυματία σε εργοστάσιο

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ο τραυματίας εγκαυματίας από την έκρηξη σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων, στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας που σύμφωνα με πληροφορίες του creta 24 είναι ο ιδιοκτήτης, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ σύμφωνα με τον Διοικητή Γιώργο Μπέα.

Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η έκρηξη και ο χώρος που βρίσκεται στην περιοχή Λιβάδια επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ, τυλίχθηκε από φλόγες. 'Αμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:30 οπότε και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε δρουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες ο εγκαυματίας ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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