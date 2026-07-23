Της Έλενας Γαλάρη

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από οκτώ χιλιάδες πρόσωπα, τα οποία, είτε δεν έχουν καταθέσει Πόθεν 'Εσχες, είτε κατέθεσαν... λευκή κόλλα.

Συγκεκριμένα, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 υπόχρεοι είτε δεν υπέβαλαν Πόθεν 'Εσχες, είτε υπέβαλαν κενή δήλωση. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.000 περιπτώσεις για τις οποίες εντοπίστηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση διαπιστώθηκε ότι έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας 900.000€ περίπου.

Για 80 πρόσωπα από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που κατέθεσαν λευκή κόλλα αντί για συμπληρωμένο πόθεν έσχες, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Τα πρόσωπα αυτά προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή είναι υπάλληλοι πολεοδομιών, γιατροί, δημοσιογράφοι ή πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.

Ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των χρημάτων που είχαν αποκρύψει και δεν είχαν δηλωθεί, αλλά και στον αρμόδιο εισαγγελέα για να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη.

Πηγή: skai.gr

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