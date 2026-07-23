ΚΥΣΕΑ: Τα 11 εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν – Από την «Ασπίδα του Αχιλλέα» έως τους μικρούς δορυφόρους SAR

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» καθώς και δέκα ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και 'Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) και εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, τα δέκα συν ένα προγράμματα - που αποτελούν μέρος της "Ατζέντας 2030" - αφορούν όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, "μετατρέπουν τις Ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων, σε μια σύγχρονη «μηχανή» στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις".

Η "Ασπίδα του Αχιλλέα"

Ο αντιαεροπορικός, αντιβαλλιστικός και αντί-drones θόλος αφορά σε μια σειρά οπλικών συστημάτων που δημιουργούν επάλληλους θόλους, πάνω από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Φέρει την ονομασία Δίκτυο Βληματικής Αντιμετώπισης και Διάγνωσης Απειλών. Είναι ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με δυνατότητα προσβολής του συνόλου των εναέριων εισερχόμενων απειλών μέσω αντιβαλλιστικής, αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Η "Ασπίδα του Αχιλλέα" εξασφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συνόλου των μονάδων αεράμυνας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ η διαχείριση και η ανάπτυξη του συστήματος θα γίνεται από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που θα έχουν τον πηγαίο κώδικα και την κρυπτασφάλιση. Η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα θα υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Σύστημα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών

Το σύστημα αφορά στην αντιμετώπιση του συνόλου των κατηγοριών επίθεσης με ηλεκτρονικό πόλεμο. Πρόκειται για σύστημα χωρίς εκπεμπόμενο βλήμα, αλλά με ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες. Συμπληρώνει το Δίκτυο Βληματικής Αντιμετώπισης και συνδυάζεται με τον αντιαεροπορικό θόλο.

Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON

Είναι σύστημα ελέγχου εναέριας επιτήρησης και μετάδοσης δεδομένων. Δίνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου και εναέριας επιτήρησης και μετάδοσης δεδομένων ενώ σε δεύτερο χρόνο, το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορεί να φέρει όπλα.

Μικροί δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar)

Παρέχουν δυνατότητες άμεσης δορυφορικής εικόνας με μεγάλη ευκρίνεια. ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο. Η χώρα θα μπορεί σε παρόντα χρόνο να λαμβάνει φωτογραφίες περιοχών που έχουν εθνικό ενδιαφέρον. Τον έλεγχο των δορυφόρων θα έχει η ESA Ελλάδας.

Μη επανδρωμένα οχήματα τύπου V-BAT

Η Ελλάδα προχωρά στην αγορά δέκα επιπλέον συστημάτων μη επανδρωμένων τύπου V-BAT. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει ήδη τέσσερα συστήματα V-BAT, κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα δικτυοκεντρικής επιτήρησης του Αιγαίου και της περιοχής του Έβρου. Τα V-BAT είναι εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα της «κατηγορίας ΙΙ» και σε δεύτερο χρόνο θα μπορούν να φέρουν οπλικά συστήματα.

Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης

Δίνουν τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς εικόνας στο κέντρο επιχειρήσεων. Οι διόπτρες θα αποτελέσουν βασικό τμήμα της Στολής του Μαχητή ενώ θα είναι ελληνικής κατασκευής.

Τρία μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millennium

Τα αεροσκάφη C-390 Millennium θα αποκτηθούν με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία. Τα αεροσκάφη είναι Embraer ενώ το πρώτο εξ αυτών θα παραληφθεί από την Ελλάδα το 2027. Πρόκειται για αεριωθούμενα αεροσκάφη διπλάσιας ταχύτητας από τα μεταγωγικά που διαθέτει τώρα η Πολεμική Αεροπορία. Έχουν τη δυνατότητα να έχουν συγχρόνως διπλό ρόλο - χωρίς μετατροπή - τόσο ως αεροσκάφη μεταφοράς προσωπικού αλλά και ως ιπτάμενου τάνκερ. Δίνουν τη δυνατότητα στην Πολεμική Αεροπορία να ανεφοδιάζει τα μαχητικά της στον αέρα παρατείνοντας την παραμονή τους σε αποστολή για όσο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.

Υποβρύχια οχήματα

Πρόκειται για δέκα οχήματα ειδικών επιχειρήσεων VICTA. Είναι υποβρύχια οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Τα δύο εξ αυτών θα κατασκευαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ τα υπόλοιπα 8 θα κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία. Τα συγκεκριμένα υποβρύχια μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό κάτω από τη θάλασσα ενώ έχουν και δυνατότητα να μεταφέρουν προσωπικό Ειδικών Δυνάμεων στην επιφάνεια. Σε δεύτερο χρόνο, αυτά τα οχήματα θα καταστούν αυτόνομα οχήματα.

Αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε τέσσερα εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα που θα εγκατασταθούν στις φρεγάτες ΜΕΚΟ. Αποτελούν αναβάθμιση των δυνατοτήτων των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ και κομμάτι του ενιαίου προγράμματος εκσυγχρονισμού των συγκεκριμένων φρεγατών.

Πύραυλοι Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ

Πρόκειται για οπλικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί από τα ελικόπτερα Apache και αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ

Στόχος των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα οπλικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Μια νέα βάση προσωπικού και στελεχών που θα έχει δυνατότητες μεταφοράς στην Ελλάδα της τεχνογνωσίας της νέας εποχής.

Πηγή: skai.gr

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