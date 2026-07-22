Δολοφονία ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου: Βίντεο τον δείχνει πριν βρεθεί νεκρός

Να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου επιχειρούν οι Αρχές, οι οποίες αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση.

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Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει πιθανότατα τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου, πριν από τη δολοφονία του. Το οπτικό υλικό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να εξετάζουν καρέ-καρέ δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στο εν λόγω βίντεο αποτυπώνεται ο ποινικολόγος να αποχωρεί από σημείο στάθμευσης συνοδευόμενος από άτομο το οποίο, δεν είναι σε πρώτη φάση τουλάχιστον ξεκάθαρο, εάν είναι άνδρας ή γυναίκα.

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Η τελευταία εικόνα του ποινικολόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναλύουν «καρέ-καρέ» δεκάδες βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το άτομο που φαίνεται να βρίσκεται δίπλα στον Σταύρο Γεωργίου λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Στο βίντεο διακρίνεται ο ποινικολόγος να κινείται από τον χώρο στάθμευσης προς το δικηγορικό του γραφείο, έχοντας σε μικρή απόσταση πίσω του ένα ακόμη άτομο. Η εικόνα δεν είναι αρκετά καθαρή ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, ενώ δε διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Αυτή θεωρείται η τελευταία καταγεγραμμένη κίνηση του Σταύρου Γεωργίου πριν εντοπιστεί νεκρός στο γραφείο του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το άτομο που τον ακολουθεί είναι μεσαίου αναστήματος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός έως ενάμιση μέτρου από τον ποινικολόγο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο τους εισήλθαν μαζί στο δικηγορικό γραφείο.

Οι κινήσεις τους φέρεται να έχουν καταγραφεί και από δεύτερη κάμερα ασφαλείας, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου. Το συγκεκριμένο υλικό εξετάζεται επίσης από τους ερευνητές.

Με βάση τα διαθέσιμα βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να σχηματίσει προφίλ του ατόμου, αξιοποιώντας κυρίως τον σωματότυπό του, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καθαρή εικόνα του προσώπου ή άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνάντησε τον Σταύρο Γεωργίου το βράδυ πριν από τη δολοφονία του.

Προφανώς γνώριμο πρόσωπο

Ο ποινικολόγος βρέθηκε στο γραφείο του, γυμνός, μέσα σε λίμνη αίματος, με τα πρώτα ευρήματα να δείχνουν ότι είχε χτυπηθεί και ότι είχε πέσει νεκρός περίπου 24 ώρες πριν από τον εντοπισμό του από τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Η προσοχή των Αρχών στρέφεται πλέον στις υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος, αλλά κυρίως στις προσωπικές του επαφές, καθώς η πόρτα του γραφείου του, διαπιστώθηκε- από την πρώτη στιγμή πως- δεν έφερε ίχνη παραβίασης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αστυνομικοί κλήθηκαν στο γραφείο που διατηρούσε ο ποινικολόγος στον Άγιο Παντελεήμονα. Τον εντόπισαν σε εμβρυακή στάση, με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.

Ο θάνατος του προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι αποτέλεσμα χτυπημάτων με αμβλύ αντικείμενο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

«Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός οδηγεί σε ανθρωποκτονία. Άλλωστε δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, το θύμα φαίνεται πως άνοιξε την πόρτα στον δολοφόνο», εξήγησε η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, στο γραφείο του δε διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης της πόρτας.

Ο δράστης όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, επιτέθηκε με μανία στον δικηγόρο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές σε κεφάλι, πρόσωπο και στο σώμα.

Ο γνωστός δικηγόρος, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, από μέλη της οικογένειας του, ενώ αυτές που αρχικά πήγαν στο σημείο καθώς ανησύχησαν που δεν είχαν επαφή για ώρες μαζί του, ήταν οι δίδυμες κόρες του.

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του ενώ μέσα από χειρόγραφες σημειώσεις, προσπαθούν να διαπιστώσουν με ποια άτομα ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ώρες της ζωή του.

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ιδιαίτερα αγαπητός στη γειτονιά. Διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους κατοίκους και έδειχνε ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους της περιοχής, ρωτώντας συχνά για τις οικογένειές τους και την καθημερινότητά τους.

Οι ίδιες μαρτυρίες περιγράφουν πως ο εκλιπών, κάποιες φορές επέλεγε να διανυκτερεύσει στο γραφείο του όπου δεχόταν πελάτες μέχρι και αργά το βράδυ.

Συγκλονισμένος ο νομικός κόσμος

Η είδηση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, προκάλεσε σοκ στον νομικό κόσμο της χώρας, με τους συναδέλφους του να εκφράζουν με ανακοίνωση τους, την οδύνη τους

«Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει ολόκληρη τη νομική κοινότητα. Η απώλεια ενός λειτουργού της Δικαιοσύνης υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό», δήλωσε η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο και βίαιο θάνατο του συναδέλφου, Σταύρου Γεωργίου. Τον γνώριζα από τεσσαρακονταετίας περίπου. Είχαμε συνυπάρξει σε πάρα πολλές υποθέσεις», σχολίασε ο συνάδελφός του, Βασίλης Ταουξής.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε πολυετή παρουσία στη δικηγορία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο πανελλήνιο από την εποχή της εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη».

Μάλιστα είχε εμπλακεί νομικά στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια, καθώς και σε αυτή του τεμαχισμού και της δολοφονίας της μικρής Άννυ στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

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