Με κίνδυνο αποκλεισμού των οχημάτων της από την αγορά των ΗΠΑ απειλείται η Mercedes

- Η Mercedes-Benz αντιμετωπίζει πιθανή απαγόρευση πώλησης των οχημάτων της στις ΗΠΑ, εφόσον ψηφιστεί το αμερικανικό νομοσχέδιο που αποκλείει εταιρίες με Κινέζους μετόχους άνω του 15%.
- Το νομοσχέδιο πέρασε από αρμόδια επιτροπή και βρίσκεται υπό εξέταση στην ολομέλεια της Γερουσίας.
- Η Mercedes διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει μεμονωμένος Κινέζος μέτοχος με πάνω από 10% συμμετοχή, ενώ επισημαίνει την απασχόληση 160.000 ατόμων στις ΗΠΑ μέσω των εργοστασίων της στην Αλαμπάμα και τη Νότια Carolina.
Πιθανή απαγόρευση πώλησης των οχημάτων της στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει η Mercedes-Βenz, εφόσον τελικά ψηφιστεί το αμερικανικό νομοσχέδιο για τον αποκλεισμό εταιριών στις οποίες Κινέζοι μέτοχοι κατέχουν μερίδιο άνω του 15%.
Το νομοσχέδιο, το οποίο εισηγείται την απαγόρευση εισαγωγής, παραγωγής, πώλησης και μεταπώλησης οχημάτων εταιριών στις οποίες συμμετέχουν Κινέζοι σε ποσοστό άνω του 15%, πέρασε ήδη από την αρμόδια επιτροπή και έχει κατατεθεί πλέον για εξέταση από την ολομέλεια στη Γερουσία. Στην περίπτωση της Mercedes, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC κατέχει λίγο κάτω του 10% και ένα άλλο σχεδόν 10% βρίσκεται στην κατοχή του Λι Σούφου, ιδρυτή της εταιρίας αυτοκινήτων Geely. «Κανένας μεμονωμένος μέτοχος δεν κατέχει περισσότερο από 10% της εταιρίας, ενώ οι κύριοι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται άμεσα στο εποπτικό συμβούλιο ούτε λαμβάνουν αποφάσεις για την εταιρία», ανακοίνωσε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και υπενθύμισε ότι η Mercedes δημιουργεί περίπου 160.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, με τα δύο εργοστάσιά της στην Αλαμπάμα και στη Νότια
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