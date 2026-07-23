Ουκρανία: Ο αποπεμφθείς υπουργός Άμυνας Φεντόροφ δήλωσε πως δεν θα δεχθεί άλλη θέση στην κυβέρνηση

Ο αποπεμφθείς υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα δεχθεί καμία άλλη θέση στην κυβέρνηση, παρότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τού πρότεινε εναλλακτικά κυβερνητικά πόστα.

«Καμία άλλη θέση δεν παρέχει την πραγματική εξουσία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στις αμυντικές προμήθειες, την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του στρατού, καθώς και τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ασύμμετρων επιχειρήσεων κατά του εχθρού», ανέφερε ο Φεντόροφ, η αποπομπή του οποίου την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε σπάνιες διαδηλώσεις στους δρόμους εν μέσω του πολέμου, σε δήλωση που απέστειλε στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα σήμερα, το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine μετέδωσε ότι ο Ζελένσκι πρότεινε στον Φέντοροφ τη θέση του αντιπρόεδρου της ουκρανικής κυβέρνησης και αρμοδίου για τις καινοτομίες στον στρατό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.