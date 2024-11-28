Συνελήφθη ύστερα από αναζητήση σχεδόν 2 ημερών - και στο πλαίσιο του αυτοφώρου - ο 54χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 73χρονο, ύστερα από μεταξύ τους διαπληκτισμό, όταν ο δράστης παρενόχλησε λεκτικά την 8χρονη εγγονή του θύματος.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στην 'Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης, ενώ το θύμα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Εις βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

