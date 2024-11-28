Πρεμιέρα σήμερα για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «πλησιάζουμε, για τις πρώτες δύο εβδομάδες, τα 2.000 κλεισμένα χειρουργεία» με τον αριθμό αυτό «να ανεβαίνει καθημερινά με πολύ μεγάλη ταχύτητα».

Συνολικά τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία αφορούν περίπου 34.500 ασθενείς και ξεκινούν από πίσω προς τα εμπρός, δηλαδή από τη μεγαλύτερη αναμονή προς τη μικρότερη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε πως «θα γίνουν 37.000 απογευματινά χειρουργεία για ασθενείς που βρίσκονται, σύμφωνα με την ενιαία λίστα χειρουργείων, σε αναμονή πάνω από τέσσερις μήνες.

Οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν σε αναμονή για πάνω από ένα έτος έχουν ήδη ειδοποιηθεί και είναι σε διαδικασία προεγχειρητικού ελέγχου.

«Ο αριθμός των προγραμματισμένων ραντεβού αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες καθώς ακόμα περισσότερα νοσοκομεία θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σήμερα στις 15:30 ο κ. Γεωργιάδης θα βρεθεί στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών για την έναρξη των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν απογευματινό χειρουργείο

Για να δικαιούται κάποιος το δωρεάν απογευματινό χειρουργείο θα πρέπει να έχει αναμονή άνω του ενός έτους και όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Υγείας υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 4 χρόνια.

Μέσω της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου η κάθε κλινική επικοινωνεί τηλεφωνικά με τις 20 παλαιότερες περιπτώσεις, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον προγραμματισμό του χειρουργείου. Αν δεν το επιθυμούν, θα βγαίνουν από τη λίστα. Έτσι θα απελευθερώνονται 20 χειρουργεία ανά κλινική και θα επικαιροποιείται η λίστα. Για να προχωρήσει η κλινική στην επόμενη 20άδα πρέπει να έχει τελειώσει την εκκρεμότητα με την προηγούμενη 20άδα.

Το υπουργείο Υγείας έχει προβλέψει κάποια χειρουργεία να γίνουν εντελών δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές και αυτό πρώτον για να μην «μπλοκάρει» το σύστημα στα Δημόσια Νοσοκομεία και δεύτερον γιατί υπάρχουν κάποια χειρουργεία αρκετά εξειδικευμένα που δεν μπορούν να γίνουν στο ΕΣΥ, αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Υγείας. Από τα 54 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία τα 9 θα κατευθυνθούν στις ιδιωτικές κλινικές.

«Σε κάποιες πόλεις που έχουμε πάρα πολλές επεμβάσεις για ορισμένου τύπου χειρουργεία και άρα, το δημόσιο σύστημα δεν προλαβαίνει να κάνει μέσα σε ένα χρόνο όλα αυτά τα χειρουργεία, θα μπορεί το σύστημα να κατευθύνει ασθενείς προς τον ιδιωτικό τομέα, είτε με τον γιατρό τους από το ΕΣΥ, είτε με το γιατρό τους του ιδιωτικού τομέα και φυσικά τα έξοδα θα τα πληρώνουμε εμείς», εξήγησε ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.