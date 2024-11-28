Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, που είναι Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, παιδιά από τη Λαμία προχώρησαν σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για ένα θέμα που παραμένει πάντα επίκαιρο.

Συγκεκριμένα, μαθητές και μαθήτριες από το Μουσικό Σχολείο της περιοχής μαζί με τον Ξενώνα Γυναικών του Δήμου Λαμιέων δημιούργησαν ένα συγκλονιστικό βίντεο όπου παρουσίασαν το τραγούδι «Τακούνια Για Καρφιά» της Ιουλίας Καραπατάκη, σε στίχους του Ορέστη Ντάντου, ένα κομμάτι-φόρος τιμής σε όλες τις κακοποιημένες γυναίκες που είτε ζουν ανάμεσά μας είτε έχουν φύγει από τη ζωή.

Δείτε το βίντεο:

Τα παιδιά τραγουδούν για όλες όσες έχουν ζήσει τον εφιάλτη της κακοποίησης και όπως λέει και το τραγούδι «σύντομα να βγουν μια βόλτα μες στην πόλη χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.