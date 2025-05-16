Έφυγε από συνέδριο της FIFA ο Τσέφεριν λόγω... στησίματος από τον Ινφαντίνο

Αρκετοί ηγέτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αποχώρησαν από το 75ο Συνέδριο της FIFA που φιλοξενείται στην Παραγουάη, εξοργισμένοι από την καθυστερημένη άφιξη του προέδρου Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος επέστρεφε από ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αλλαγή του ημερολογίου την τελευταία στιγμή γι’ αυτό που φαίνεται να είναι απλώς θέμα ιδιωτικού πολιτικού οφέλους δεν ωφελεί το ποδόσφαιρο και φαίνεται να βάζει τα συμφέροντά του σε δεύτερη μοίρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UEFA.

Το 75ο Ετήσιο Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 210 εθνικές ομοσπονδίες, αρχικά αναβλήθηκε κατά μία ώρα από την αρχική ημερομηνία πρόσκλησης και τελικά ξεκίνησε με περισσότερες από δύο ώρες καθυστέρηση.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε σε προβλήματα πτήσης, αλλά υπερασπίστηκε τη σημασία του ταξιδιού του στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, τη χώρα που διοργάνωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 κι εκείνη που θα υποδεχθεί το τουρνουά του 2034, αντίστοιχα.

